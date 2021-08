Monitores do Pare Azul sofrem ameaças em CM; motorista saiu do carro com um facão

Duas ocorrências de ameaça contra colaborares do Pare Azul foram registradas pela Polícia Militar na manhã de sábado. A primeira delas, por volta das 11h, na Avenida Capitão Índio Bandeira, onde dois colaboradores disseram que foram ameaçadas pelo proprietário de um carro, quando tentavam fazer a notificação do veículo.

Segundo eles, o motorista se apresentou totalmente descontrolado e questionou os agentes porque não havia tempo de tolerância e disse que a “sorte de vocês é que eu não tenho uma arma de fogo”.

Diante dos fatos, os agentes tiraram foto da placa do carro e novamente foram ameaçados pelo condutor. Os policiais estiveram no local e logo depois localizaram o acusado.

Ele e as vítimas foram encaminhados para a lavratura de um Termo Circunstanciado. Logo depois, por volta das 11h30, outro monitor da empresa foi alvo de ameaças, desta vez na Rua Mato Grosso.

De acordo com o rapaz, ao orientar o condutor de uma caminhonete, este se exaltou e desembarcou do veículo com um facão e disse que ia matar o colaborador.

O homem fugiu logo depois, porém os dados do veículo foram descritos em Boletim de Ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências.