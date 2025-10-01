Megaoperação policial combate tráfico de drogas e homicídios em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná deflagra nesta manhã uma megaoperação contra o tráfico de drogas e homicídios na cidade de Campo Mourão. A ação mobiliza várias equipes policiais, inclusive com utilização de um helicóptero. A operação visa o cumprimento de cerca de 23 mandados de busca e apreensão. Armas e drogas já foram apreendidas, e a operação continua. Delegados responsáveis pela ação estarão concedendo entrevista coletiva nas próximas horas. Em breve mais informações.