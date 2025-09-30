Polícia Civil prende três pessoas por estupro de vulnerável contra criança de 5 anos em Campina da Lagoa

A Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa cumpriu, nesta terça-feira (30), três mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça da Comarca local. Foram detidos a avó materna da vítima, o companheiro da avó e o padrasto da criança, investigados por estupro de vulnerável e por outros atos de violência física e psicológica.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em ambiente familiar e tiveram como vítima uma menina de apenas 5 anos de idade. A gravidade do caso motivou o pedido de prisão preventiva, que foi acolhido pelo Poder Judiciário.

Na primeira fase da operação, a avó materna e o companheiro foram localizados e presos na cidade de Guaraniaçu (PR), com apoio da Delegacia local. Já o padrasto da criança foi encontrado no município de Cafelândia (PR), onde também recebeu voz de prisão.

A delegada de Polícia de Campina da Lagoa, Muriel D’Ávila da Cunha, destacou a atuação rigorosa no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes:

“Aqueles que praticarem crimes de estupro de vulnerável responderão com todo o rigor da lei. Nossa prioridade é proteger os mais vulneráveis e assegurar que criminosos não tenham a oportunidade de fazer novas vítimas. A Polícia Civil de Campina da Lagoa seguirá atuando com firmeza e eficácia para garantir justiça e segurança à população”, assegurou ela.

Os detidos foram encaminhados à Cadeia Pública da região, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Paraná reforçou que denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181 ou em qualquer Delegacia de Polícia.