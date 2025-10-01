Megaoperação da Polícia Civil prende nove pessoas em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1º), a operação Leste Sangrento em Campo Mourão. A ação resultou na prisão em flagrante de nove pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo, além da apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Campo Mourão e outros três, em Cianorte. As diligências se concentraram nos bairros da Asa Leste, Tropical, Avelino Piacentini, Parigot de Souza, Fortunato Perdoncini e região do Aeroporto.

A operação contou com a participação de mais de 120 policiais civis de diversas subdivisões do Estado, além de apoio do helicóptero da Polícia Civil de Curitiba, da equipe COPS e do Canil.

Segundo a Polícia Civil, a ofensiva teve como objetivo combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de homicídios registrados recentemente em Campo Mourão. Todos os mandados foram cumpridos sem resistência ou confronto, e os presos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP).

Uma coletiva de imprensa com os delegados responsáveis pela investigação está marcada para as 15h desta quarta-feira, quando serão apresentados mais detalhes sobre os resultados e próximos passos da operação.