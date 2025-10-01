Homem é preso após agredir companheira e efetuar disparos de arma de fogo em Iretama

A equipe da Rádio Patrulha (RPA) de Iretama foi acionada na noite desta terça-feira (30) após receber denúncia de disparos de arma de fogo em uma residência, onde haveria uma possível vítima. Ao chegar ao local, os policiais ouviram gritos e pedidos de socorro.

Durante a abordagem, o homem apresentou resistência passiva, sendo contido pela equipe. A vítima, em estado de choque, relatou ter sido agredida pelo companheiro com uma lata de cerveja, além de puxões de cabelo e um tapa no rosto. Ela contou ainda que o autor a ameaçou com uma arma de fogo e, logo depois, ouviu um som semelhante a um disparo.

Com a autorização da vítima, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram um revólver calibre .38, que estava com cinco estojos deflagrados no tambor. A arma e as munições foram apreendidas.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.