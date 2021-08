Maus tratos provocam morte de cão em Roncador; acusado está foragido

A Polícia Militar procura um homem acusado de maus tratos a animal, em Roncador. Segundo uma testemunha, além de provocar maus tratos ele jogou o cachorro com força no chão, abandonando o animal no lugar, com bastante ferimentos.

A ocorrência foi registrada na manhã de ontem. Segundo os relatos da testemunha, o acusado teria abandonado um cachorro embaixo de um tanque.

A testemunha disse que logo depois foi verificar o animal e percebeu que ele estava bastante ferido e gemendo bastante. O animal foi socorrido, porém antes de chegar ao veterinário acabou morrendo.

A identificação do suspeito foi relatada em Boletim de Ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências.