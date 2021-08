Bar é arrombado e furtado na área central de CM

Um estabelecimento comercial (bar) foi arrombado durante a noite de segunda para terça-feira, na área central de Campo Mourão. O proprietário percebeu a ação por volta das 15h de ontem, e acionou a Polícia Militar.

Do bar, localizado na Avenida Capitão Índio Bandeira, foram furtados diversos produtos. Segundo ele, o ladrão legou uma caixa de música, cerca de R$ 200,00 em dinheiro, 40 carteiras de cigarro, dezenas de isqueiros e cinco quilos de bacon.

Câmeras do local flagraram toda a ação do criminoso. A Polícia Militar vai usar as imagens para tentar identificar e prender o bandido.