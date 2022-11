Manifestantes agridem motorista, atiram e furam pneus de caminhão que tentou furar bloqueio

O motorista de um caminhão foi agredido e teve os pneus do veículo furados ao tentar passar por um bloqueio na tarde de ontem, na rodovia BR-487, próximo ao Parque Lago Azul, entre Campo Mourão e Luiziana.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o caminhão parado na via, com os pneus furados, para-brisa danificado, bem como diversas avarias em todo o veículo. O condutor informou que seguia sentido Campo Mourão para Iretama, quando ao chegar no bloqueio que está sendo realizado na rodovia, foi impedido de passar e seguir viagem.

Ele disse que seguiu em velocidade baixa tentando seguir viagem, e que ao conseguir passar pelas pessoas que ali estavam percebeu que começaram a arremessar objetos e pedras contra seu veículo. Neste momento o motorista disse que acelerou para tentar sair do local, mas foi seguido por pessoas em motocicletas e ouviu disparos de arma de fogo.

A vítima relatou que foi obrigado a parar devido aos pneus estarem furados. Neste momento disse que foi agredido fisicamente e teve seus celulares e a chave do caminhão furtados. No local a PM apreendeu dois estojos deflagrados de munição calibre 9 mm.

Uma testemunha que presenciou parte da ocorrência prestou apoio ao condutor. A equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento e na sequência encaminhou o homem para UPA de Campo Mourão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local logo depois e assumiu a ocorrência.