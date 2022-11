Bandidos armados assaltam ônibus na rodovia BR-369

Pelo menos cinco bandidos armados assaltaram um ônibus na madrugada desta terça-feira, na rodovia BR-369, próximo a Mamborê. Segundo as informações, o assalto ocorreu por volta das 2h20, quando a Polícia Militar recebeu uma ligação de uma passageira, a qual relatou que o coletivo havia sido abordado por ladrões e que estavam sendo levados para algum lugar nas imediações do pedágio.

Contudo, antes de coletar mais informações a ligação caiu e a polícia não obteve mais retorno. Equipes da PM foram até a localidade, realizaram buscas, mas não localizaram o ônibus. Apenas por volta das 05h30 a Polícia Civil entrou em contato com a PM e informou a ocorrência do roubo.

Conforme as informações, um ônibus de linha regular, que levava cerca de 40 passageiros de Foz do Iguaçu para São Paulo, foi abordado nas imediações do km 380 da BR-369, por homens que estavam em um carro de cor clara.

Segundo o motorista do ônibus, o veículo emparelhou ao coletivo e um dos bandidos apontou uma arma de fogo obrigando o motorista a parar. Neste momento, dois homens encapuzados e armados entraram no ônibus e fizeram o motorista seguir para uma estrada vicinal, onde concretizaram o roubo, levando diversos objetos pessoais dos passageiros. O Boletim de Ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.