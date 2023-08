Mais um ônibus é assaltado a rodovia PR-317, em Floresta

Quatro homens armados assaltaram mais um ônibus no inicio da madrugada desta quarta-feira, 30, na rodovia PR-317, entre Floresta e o distrito de Ivailândia.

O coletivo com placas de Curvelo/MG, seguia de Assunção (Paraguai) para Salvador/BA, quando por volta da zero hora, acabou interceptado pelos bandidos.

Se acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus foi fechado e bloqueado por um VW/Gol de cor prata, ocupado por quatro indivíduos. O motorista foi obrigado a parar o veículo.

Em seguida um dos assaltantes entrou no ônibus e obrigou o condutor a levá-lo em uma plantação de milho, às margens da rodovia onde roubaram aproximadamente R$ 1.980,00 em dinheiro e pertences particulares dos passageiros, principalmente celulares.

Os bandidos ainda reviraram e saquearam o compartimento de bagagem do coletivo. As vítimas relataram que o bando usava a menos duas armas de fogo, sendo um revólver e outra que não souberam especificar.

O condutor do coletivo acredita que havia outro veículo juntamente com o Gol, provavelmente atuando como batedor. A Polícia Rodoviária de Floresta com apoio da equipe da balança de Peabiru fizeram buscas, mas não localizaram os criminosos.