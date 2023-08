Colégio Vinicius/Adal conquista o título regional da Copa Sesc 2023 de Fut-7

A equipe sub-15 do Colégio Estadual Vinicius de Moraes/Adal conquistou na noite desta terça-feira, 29, o título da etapa regional da Copa Sesc Fut-7 2023. A conquista veio após a vitória por 2 a 1 diante da forte equipe do Grêmio Goioerê na sede do SESC Campo Mourão.

O Azulão da Asa Oeste começou o jogo perdendo, mas com o apoio da torcida, conseguiu a virada com gols de Gustavo e Carlos. Com o apito final, a equipe comemorou mais um título na temporada de 2023.

Além do título, a equipe B do Colégio Vinicius conquistou o terceiro lugar na competição, também levando um troféu para casa: “Estamos muito felizes com mais essa conquista. É fruto de um grande trabalho e que temos muito orgulho dele. Só temos a agradecer aos pais que acreditam na gente, aos apoiadores que nos ajudam e muito e claro aos nossos meninos que são dedicados e fazem sempre o melhor na escola e na quadra” disse o treinador Bruno Braga, coordenador do Projeto Nota 10 no Esporte e na Vida.

A equipe que levou o título da Copa Sesc é a que está participando do Campeonato Paranaense de Futsal Sub-15 e está classificada para a 4ª fase da competição, que será realizada na cidade de Cascavel nos dias 6, 7 e 8 de Outubro.

No entanto, agora o próximo desafio da equipe é enfrentar a fase Macrorregional da competição, que acontece no próximo sábado, dia 2, também na sede do SESC Campo Mourão. Quem vencer esta etapa se classifica para a fase final que será realizada na cidade de Curitiba, capital do estado.