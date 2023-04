Mais um jovem é assassinado em CM; são nove homicídios em 2023

Um jovem de 24 anos identificado por Bruno Matheus Ferreira de Mello, foi morto com vários tiros de pistola nove milímetros no inicio da madrugada desse domingo, 16, em Campo Mourão. Foi o nono homicídio registrado na cidade em 2023. O crime ocorreu na rua Silvestre Staniszewski, no conjunto Avelino Piacentini.

A Polícia Civil apurou que a vítima estava chegando em casa, quando foi surpreendida no portão, com diversos tiros. À principio, a polícia acredita que o atirador, ou atiradores armaram uma tocaia.

Eles teriam aguardado em uma residência velha de madeira, em frente à casa do jovem e o surpreenderam no momento em que ele chegou no portão. Mello caiu na calçada e morreu no local.

Diversas cápsulas 9mm foram encontradas próximo ao corpo. Equipes da Polícia Civil e Cientifica fizeram os trabalhos iniciais de investigação no local e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar fez diligências mas ainda não tem pista dos criminosos.