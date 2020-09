Mais um homicídio é registrado em Campo Mourão 

A semana começa com mais um homicídio em Campo Mourão, o segundo em cerca de 48 horas. Juliano Santos Dutra, 27 anos, conhecido por “Capanga”, foi morto com pelo menos cinco ou seis tiros, na rua Regina Trivelato, no jardim Paulista. Foi o 24º homicídio do ano no município.

O crime ocorreu por volta das 19h30 desta segunda-feira. Segundo as primeiras informações, Dutra havia saído da penitenciária há cerca de 40 dias.

O Samu esteve no local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. A equipe da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil buscam informações para tentar esclarecer as circunstâncias do crime. Ao lado do corpo foi encontrado um revólver calibre 38.