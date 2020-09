Casal briga e criança acaba queimada com arroz quente

A briga entre um casal no conjunto Fortunato Perdoncini, por volta das 16h40 de hoje, terminou com uma criança de 1 ano e nove meses ferida por queimadura, provocada por uma panela de arroz quente. Quando a Polícia Militar chegou ao local, houve troca de acusações entre o casal.

A mulher, mãe da criança, acusou o amásio de ter jogado a panela de arroz sobre ela, mas acabou atingindo o bebê. O homem, no entanto, nega a acusação, dizendo que era ele que estava com a criança no colo, quando a mulher tentou lhe queimar com a comida quente e feriu o próprio filho.

Diante das duas versões, o casal foi encaminhado para a delegacia para os esclarecimentos. Na casa, havia mais duas crianças de 7 e 13 anos, e todos foram entregues ao Conselho Tutelar.

A criança teve queimaduras de primeiro grau em uma das coxas e foi atendida pelo Samu. Segundo a PM, o casal tem várias passagens pela delegacia por brigas e desentendimento, como ocorreu hoje.