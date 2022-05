Mais um CMEI é alvo de arrombadores em Campo Mourão

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Campo Mourão estão se tornando alvos de ladrões. Nesta manhã ao chegarem para trabalhar, funcionárias do CMEI Vera Lúcia Karan, no Lar Paraná, encontraram uma das portas arrombadas.

Do local foram furtados dois televisores. A direção da escola esteve na instituição juntamente com a Polícia Militar, que fez buscas nas proximidades, mas até o momento ninguém foi preso.

No mês passado o CMEI Amor Perfeito, também na região do Lar Paraná teve o atendimento paralisado após o furto da fiação elétrica do poste. As ações de vandalismo se espalham para outros prédios públicos.