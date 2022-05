Detran-PR leiloa 10.475 veículos nas condições de sucata, reciclagem e aptos à circulação

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) vai leiloar neste mês 10.475 veículos – 161 aptos à circulação, 8.986 para reciclagem e 1.328 na condição de sucata para reaproveitamento de peças. Os leilões estão divididos em três lotes.

Poderão participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos, conforme regras descritas nos Editais, também disponíveis no site www.detran.pr.gov.br.

LOTE 1 – 1.328 veículos recolhidos pelas autoridades de trânsito, na condição de sucata, baixados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Não podem ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

As sucatas poderão ser examinadas nos locais onde estão depositadas, de segunda a sexta-feira, nos 10 dias que antecedem ao leilão, das 8h às 14h. As autorizações para acesso devem ser obtidas nos respectivos endereços, conforme o Edital nº 001/2022 . É exigida a apresentação de documento de identidade reconhecido por lei federal.

LOTE 2 – 8.986 veículos na condição de reciclagem, baixados no Renavam, totalizando 3.321,98 toneladas de materiais ferrosos, não podendo ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a circulação em via pública, assim como a comercialização de peças ou partes metálicas, destinando-se exclusivamente para reciclagem. Mais detalhes e locais para visitação constam no Edital 002/2022 .

LOTE 3 – 161 veículos aptos à circulação em via pública, que foram recolhidos pela Polícia Militar e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação.

Eles podem ser examinados nos locais onde se encontram, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, nos 10 dias que antecedem o leilão. As autorizações para acesso deverão ser obtidas nos respectivos endereços, respeitando as regras estabelecidas no Edital nº 003/2022 .

Serviço:

LOTE 1

1.328 veículos destinados à sucata

Data: 24 de maio

Horário: 9 horas

Local: on-line, através do site www.sfleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 1.270.700,00

LOTE 2

8.986 veículos na condição de materiais ferrosos para reciclagem, resultante da trituração das sucatas de veículos e materiais inservíveis.

Data: 23 de maio

Horário: 10 horas

Local: on-line, através do site www.psnleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 0,30 (trinta centavos) o valor do kg do material ferroso a ser reciclado.

LOTE 3

161 veículos destinados à circulação

Data: 31 de maio

Horário: 9 horas

Local: on-line, através do site www.kronbergleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 402.800,00

Agência Estadual de Notícias