Mais duas apreensões de contrabando são realizadas na rodovia PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual realizou mais duas apreensões de produtos contrabandeados do Paraguai entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, na rodovia PR-317, em Floresta.

A primeira foi por volta das 22h de ontem, na Praça de Pedágio desativada da cidade de Floresta. Os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha de Foz do Iguaçu a Rio de Janeiro e localizaram no setor de bagagens, diversas malas com produtos oriundos do Paraguai, sem nota fiscal.

Foram identificados dois passageiros, sendo um homem e uma mulher como proprietários das mercadorias. Os produtos foram recolhidos e entregues na Receita Federal, em Maringá. Os dois passageiros foram liberados para seguir viagem, tendo em vista que a Polícia Federal optou por não recebê-los para lavratura do flagrante delito de descaminho.

A segunda apreensão ocorreu durante patrulhamento na PR-317, no sentido de Engenheiro Beltrão a Floresta, por volta da 02h30 da madrugada. A equipe abordou um veículo Peugeot/207 com placas de Presidente Venceslau-SP, também transportando contrabando.

O veículo era conduzido por um homem de 32 anos, acompanhado de dois passageiros, de 38 e 35 anos, todos moradores de Presidente Prudente. Eles informaram que vinham de Foz do Iguaçu.

Na vistoria ao veículo foi localizada uma grande quantidade de produtos oriundos do Paraguai, como robôs aspiradores, celulares e tablets.

Os produtos foram apreendidos e também entregues na Polícia Federal. Os quatro foram liberados no local para seguirem viagem.