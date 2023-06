Fogueira com 13 metros de altura é atração do Arraiá de Aniversário de Farol

Uma programação iniciada com Missa em Ação de Graças às 19h30 e seguida de homenagens, show pirotécnico, apresentações juninas e do Projeto Qualidade de Vida e grande show com a Banda Garrafão será realizada neste sábado, dia 24, em uma estrutura montada junto a Prefeitura de Farol.

O Arraiá de Aniversário, que também contará com barracas típicas e Parque de Diversões, será promovido pelo Município de Farol, com apoio do Poder Legislativo Municipal correspondendo a programação dos 30 anos de Emancipação Política do município.

O prefeito Oclecio Meneses convida toda a população de Farol e a comunidade regional para a programação festiva, considerando o bom momento do município para comemoração, confraternização e união de tod