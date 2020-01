Mais dois presos suspeitos de assalto a ônibus na região

Após o assalto a um ônibus de turismo na PR 317, perto de Engenheiro Beltrão, ontem de madrugada, a Polícia Militar de Campo Mourão passou o dia de ontem fazendo prisões e várias pessoas suspeitas foram encaminhadas para a delegacia.

Nos endereços em que os policiais passaram, foram apreendidos também certas quantias de drogas, armas, rádios comunicadores na frequência da polícia, além de outros produtos suspeitos.

As primeiras prisões ocorreram no jardim Cidade Nova, onde quatro foram detidos logo após o assalto ao coletivo. No local foi apreendido o celular de uma das vítimas do assalto, drogas, um carro clonado que pode ter sido usado no roubo, entre outros produtos.

No início da noite os policiais chegaram a outros dois endereços no conjunto Fortunato Perdoncini e detiveram quatro jovens e apreenderam dois adolescentes por tráfico de drogas. Também apreenderam drogas, rádio na frequência da PM, balança de precisão, dinheiro, entre outros.

E não parou por aí. Por meio de mais uma denúncia anônima, os policiais chegaram a uma residência no jardim Esperança e apreenderam R$ 44.00 em dinheiro, um revólver calibre 32, um celular, 86 gramas de maconha e sete invólucros de cocaína, pesando 10 gramas.

“Recebemos a informação de que uma jovem em uma Honda Biz amarela teria recebido uma bolsa cor de rosa de uma pessoa no Cidade Nova. Pela placa da moto, chegamos a um endereço no jardim Esperança, onde fizemos algumas apreensões, principalmente em uma casa ao lado. Um casal foi detido”, informou o Cabo De Paula, da Rotam.

Segundo o policial, na casa em que a equipe chegou, norteado pelos dados da moto, foram apreendidos 80 gramas de maconha e na casa vizinha, mais 32 porções grandes de cocaína, além de um revólver, semelhante a arma usada no assalto ao ônibus.

Todos os produtos foram encaminhados para a delegacia. O casal de 25 e 29 anos também foi levado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.