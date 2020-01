PM prende mais um grupo por tráfico de drogas em C. Mourão

Depois de prender quatro pessoas na manhã desta quinta-feira, suspeitos de envolvimento em um assalto a ônibus próximo a Engenheiro Beltrão, a Polícia Militar de Campo Mourão deteve mais quatro jovens e apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas e posse de produtos furtados, um rádio na frequência da polícia e dinheiro.

O flagrante ocorreu em dois endereços, no conjunto Fortunato Perdoncini, na noite desta quinta-feira. De acordo com o Subtenente J.Silva, o grupo também pode estar envolvido no assalto ao ônibus. “Todos têm passagem pela polícia por tráfico de drogas, furtos ou associação criminosa. Eles podem sim ter participação no assalto ao ônibus durante a madrugada”, informou J.Silva

Os policiais chegaram aos dois endereços por meio de denúncias anônimas. Foram apreendidos na operação, 800 gramas de maconha, um rádio comunicador na frequência da PM, uma balança de precisão, um celular com queixa de roubo e R$ 428,00 em dinheiro.

Os jovens detidos têm entre 21 e 23 anos, enquanto os dois adolescentes apreendidos têm 15 anos. “Um dos detidos mora sozinho, porque, segundo sua avó, a esposa foi embora por não concordar com o envolvimento do companheiro com o tráfico de drogas”, afirma o subtenente.

Outros dois confessaram aos policiais que adquiriram a droga no local. Um celular apreendido é produto de furto e será devolvido para a proprietária. “Quem tem algum bem furtado deve registrar queixa na delegacia para que sendo recuperado, possamos fazer a devolução. Muita gente não registra a queixa por acreditar que é um processo demorado e que não vai dar em nada, mas é preciso fazer o registro sim para que os bandidos também possam ficar presos.”