Mais dois homicídios são registrados na região de Campo Mourão

Três pessoas foram assassinadas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, em Campo Mourão e região. Além do jovem Bruno Matheus Ferreira de Mello, 24 anos, morto a tiros no início da madrugada de hoje no conjunto Avelino Piacentini, outros dois homens foram mortos a tiros, nas cidades de Iretama e Ubiratã.

O crime em Iretama foi registrado por volta da 09h30 de ontem, no bairro João de Barro. A Polícia Militar foi informada para atender uma situação de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou a vítima de 24 anos, morta no interior de sua residência.

O rapaz foi assassinado a tiros. Sua identidade não foi divulgada. Equipes da Polícia Civil, peritos da Criminalistica e IML de Campo Mourão foram acionados para os devidos procedimentos.

Em Ubiratã, o crime ocorreu por volta da 01h40 de hoje, na avenida João Medeiros. Após ser acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, a PM encontrou um homem de 29 anos já sem vida, no interior de uma residência. Ele recebeu vários tiros e, no local, os policiais apreendenram vários estojos de armas de fogo.

O corpo também foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. A Polícia Civil iniciou as investigações para chegar até os autores dos três homicídios.