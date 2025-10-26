Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão na PR-317

Durante uma fiscalização de trânsito em frente ao Posto Rodoviário de Peabiru, na PR-317, caminhão Scania R124 420, acoplado a um semirreboque, foi apreendido com mais de uma tonelada de maconha. A apreensão ocorreu por volta das 19h30 de ontem.

Durante a vistoria, embora a documentação do motorista e do veículo estivessem regulares, os policiais notaram nervosismo e contradições nas respostas do condutor sobre o trajeto e o tempo de viagem. Diante da suspeita, foi realizada a verificação da carga, que havia sido declarada como arroz, conforme as notas fiscais apresentadas.

Ao inspecionarem o compartimento de carga, os agentes perceberam forte odor característico de maconha. Após o deslonamento completo do semirreboque, foram encontrados diversos fardos da droga, totalizando 1.037,8 quilos de maconha e 100 gramas de haxixe.

O motorista confessou que havia carregado o entorpecente em área rural próxima ao Rio Paraná, na região de Foz do Iguaçu, e que o destino final seria Guarulhos (SP), onde faria a entrega.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Federal para as providências cabíveis.