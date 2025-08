Mais de 160 kg de drogas que chegariam a CM são apreendidos na Estrada Boiadeira

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, no município de Araruna na noite dessa segunda-feira. A equipe foi acionada após receber informações sobre um veículo com dois pneus estourados, supostamente devido a disparos de arma de fogo, e três pessoas estariam às margens da rodovia.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local informado e encontraram um veículo VW/Gol parado na rodovia, com dois indivíduos próximos à pista, aparentemente tentando abordar outros veículos. Diante da situação suspeita, foi realizada a abordagem sendo identificados um rapaz de 24 anos e outro adolescente de 17 anos.

Ambos não apresentavam nada de ilícito, no entanto, ao se aproximarem do automóvel, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha. Ao verificar o interior do carro, foi possível visualizar diversos tabletes da substância no banco traseiro. A droga foi pesada e totalizou 149,11 kg de maconha e 13,745 kg de skank.

Questionados, eles relataram que haviam pego a carga no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e a levariam até Campo Mourão.

Diante dos fatos, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo, os entorpecentes e um aparelho celular iPhone 10, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão, onde permanecem à disposição da Justiça.