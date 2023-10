Mais de 130 drones contrabandeados do Paraguai são apreendidos em ônibus na PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta apreendeu uma grade quantidade de drones ao abordar um ônibus de turismo que fazia a linha de Assunção, no Paraguai, para São Paulo. Os policiais faziam fiscalização de rotina em frente ao posto rodoviário, na PR-317, quando pararam o coletivo, por volta das 22h dessa segunda-feira, 9.

No total, 133 drones foram encontrados em quatro bolsas, no compartimento de bagagens, os quais pertenciam a uma passageira de 47 anos. Ela relatou que pegou as bolsas em Ciudad del Este, no Paraguai, e que entregaria os objetos a uma pessoa na cidade de São Paulo, SP.

Os drones foram recolhidos e entregues à Receita Federal de Maringá. O delegado de plantão dispensou o encaminhamento da passageira, que foi liberada para seguir viagem.