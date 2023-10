Procon de Campo Mourão fará atendimento em domicílio

Em comemoração ao aniversário de Campo Mourão, o Procon passa a atender também em domicílio a partir deste dia 10 de outubro. O programa “Procon em Domicílio” visa aproximar o consumidor e melhorar as relações de consumo, além do atendimento ao público. Serão atendidas pessoas acamadas, que estejam em tratamento de saúde que impossibilite sair de casa, pessoas com Deficiência (PCD) e casos específicos.

“Estamos dando alternativas de levar o atendimento aos idosos e pessoas com problemas de mobilidade, que têm dificuldades em comparecer presencialmente na sede do Procon e não tem ninguém para representar nesse momento”, justifica o diretor, Sidnei Jardim.

O atendimento será realizado conforme a demanda. O consumidor solicitante deverá pedir o atendimento por meio do telefone 3810-7666, entre 8 horas e 11h30 ou 13h30 e 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira (horário de funcionamento do Procon). O atendente realizará uma triagem e, em seguida, agendará a visita.