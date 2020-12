Mais 62 presos são transferidos da 16ª SDP para nova cadeia pública

Mais 62 presos já condenados e que estavam detidos na carceragem da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão foram transferidos nesta manhã para a nova cadeia inaugurada na semana passada na região do jardim Cidade Nova. A operação foi feita por agentes do Departamento Penitenciário (Depen), com apoio de várias equipes do 11° BPM, Polícia Civil e do Setor de Operações Especiais (SOE) de Maringá. Na semana passada outros 60 já haviam sido transferidos.

A cadeia localizada na área central da cidade foi feita para 64 presos, mas estava com mais de 200. A nova unidade tem capacidade para 382. Com a remoção de hoje, restaram apenas presos provisórios na carceragem da 16ª SDP, um total de 115. “Estamos dando sequência ao planejamento de retirada de presos condenados das cadeias da região de Campo Mourão. No dia de hoje retiramos todos os presos condenados da cadeia de Campo Mourão, os quais foram transferidos para a nova cadeia”, disse Luciano Brito, coordenador regional do Depen de Maringá e Cruzeiro do Oeste.

Segundo ele, o objetivo do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança é encerrar de maneira definitiva o capítulo de presos sob responsabilidade de policiais civis em delegacias. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou no início do mês decreto que autoriza a transferência de gestão de 41 carceragens temporárias das delegacias para o Depen e o fechamento definitivo das carceragens de 15 municípios. “Na região de Campo Mourão já fechamos a cadeia de Iretama e num terceiro momento estaremos fazendo a transferência também dos presos de Peabiru e Mamborê”, afirmou.

Brito explica que o Estado está investindo em unidades maiores e com mais estrutura, promovendo investimentos de recursos públicos de forma estratégica, otimizando os recursos humanos e estruturais. “Conseguimos desativar a cadeia de Iretama e em breve serão retiradas as cerca de 20 mulheres presas no setor de carceragem de Campo Mourão para que o local fique exclusivo para receber homens presos de forma provisória”, completa.