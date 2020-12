Campo Mourão já programa pregões para o próximo ano

Em edição extraordinária publicada terça-feira (15/12), a prefeitura de Campo Mourão publicou avisos de licitações marcadas para o próximo ano. Semanalmente, o Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão divulga as novas licitações agendadas pelo governo municipal.

Para o dia 15 de janeiro foram programados dois pregões eletrônicos. Às 9 horas será para a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (óleo de soja, sal, etc.) para atender ao programa de alimentação escolar da Secretaria da Educação e programas das secretarias de Ação Social, da Saúde, de Obras e Serviços Públicos, do Planejamento, da Fazenda e Administração e do Desenvolvimento Econômico/Corpo de Bombeiros para consumo durante o ano de 2021. O segundo pregão, marcado para às 11 horas, destina-se a contratação de empresa para provimento de licenças de uso de software (abobe photoshop, abode premiere pro cc, coreldraw – graphics suite) para atender a Assessoria de Comunicação do Município.

No dia 17, às 9 horas, acontece pregão eletrônico para a aquisição futura e parcelada de bomba à vácuo para os consultórios odontológicos da Secretaria da Saúde. No dia 18, às 9 horas, será realizada concorrência pública para a alienação de bens imóveis visando a regularização das concessões, permissões e concessões de uso outorgadas através do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico (Pro campo), anteriores a vigência da lei municipal nº 3673 (de 2015) e a implementação de políticas de incentivo à comercialização atacadista, industrialização e prestação de serviço, mediante a concessão de descontos sobre o valor da arrematação.

Também no dia 18 será aberta licitação – na modalidade de Chamada Pública – para o credenciamento de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cuja atividade seja vinculada a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e executora no canil municipal (cães e gatos) a fim de prestação de serviço, para a administração, de recolha de animais em vias públicas e clínicas veterinárias, abrigo, vacinação, castração, execução de campanhas de adoção responsável de cães e gatos, realização de mutirões em bairros com maior concentração de animais em situação de rua, além dos projetos de educação em posse responsável, principalmente nas escolas municipais.

Dois pregões eletrônicos estão marcados para o dia 19: 9 horas – aquisição de veículo tipo furgão de teto alto modificado como ambulância para o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Noroeste do Paraná e demais equipamentos médicos hospitalares; 11 horas – veículo micro ônibus para mínimo 27 ocupantes/Secretaria da Saúde.

TOMADA DE PREÇOS

No dia 11, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza licitação – na modalidade de Tomada de Preços – para prestação de serviços médicos no Programa Estratégia Saúde da Família/Secretaria da Saúde.