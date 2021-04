Mãe e filha são presas com quase 30 kg de cocaína pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher de 49 anos e a filha dela, de 20, por tráfico de drogas. No carro que elas estavam, um GM/Ônix, os policiais apreenderam 29.440kg de cocaína.

O flagrante ocorreu nesta terça-feira, em frente ao posto da PRF, na rodovia BR 369, entre Campo Mourão e Mamborê. A mulher de 49 anos estava dirigindo o veículo, na companhia da filha e do neto, de 2 meses.

Durante a abordagem de rotina, os policiais constataram nervosismo da motorista. Ao realizarem uma revista mais minuciosa no automóvel, encontraram 25 tabletes de cocaína, acondicionados no tanque do veículo. A droga poderia render até R$ 3 milhões, caso fosse vendida.

Elas relataram que seguiam de Cascavel para Londrina. As duas foram encaminhadas para a delegacia de Campo Mourão e a criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.