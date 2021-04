Evento gratuito das sete Universidades do Paraná discute aspectos da pandemia

Nos dias 4 e 5 de maio a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a Comissão de Especialistas em Covid-19 e a Universidade Virtual do Paraná (UVPR), em parceria com as sete Universidades Estaduais do Paraná, realizam o evento on-line “Retorno seguro às aulas presenciais. É possível?”, com o objetivo de promover reflexões qualificadas e contextualizadas.

Espera-se ampliar e atualizar informações sobre a pandemia de Covid-19 com ênfase nos aspectos pragmáticos do convívio social, além de fornecer dados para uma atuação responsável, segura e ética. A abertura contará com a presença dos sete reitores, representando: Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Os convidados para as mesas virtuais são 45 especialistas das sete universidades, que abordarão assuntos como: vacinas, estrutura, planejamento, uso de máscara, protocolos de segurança e programas desenvolvidos pelas universidades. O público-alvo do evento é composto por professores, estudantes e funcionários das instituições de ensino superior público paranaenses e demais interessados na temática. As mesas virtuais serão gratuitas e transmitidas no canal do YouTube da UEL.

Será emitido certificado para o inscrito que acompanhar os dois dias de evento, sendo necessária a inscrição em página específica da UEL. Ao todo, serão transmitidas oito mesas de debate nos períodos da manhã e tarde. Todas as informações podem ser obtidas na página da UVPR

Serviço

Data: 4 e 5 de maio de 2021

Horário: Manhã e Tarde