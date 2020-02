Lojistas começam a contabilizar prejuízos no Mercadão Municipal

Depois de permanecer fechado durante todo o período da manhã por conta do arrastão provocado por bandidos durante a madrugada, o Mercadão Municipal reabriu no início da tarde desta sexta-feira. Só então os comerciantes que trabalham no local puderam tomar conhecimento dos prejuízos deixados pelos criminosos.

No total, foram arrombadas 18 lojas, sendo levados produtos eletrônicos, roupas, brinquedos, dinheiro, além de outros produtos. Alguns lojistas estavam desolados, principalmente aqueles que mantinham mercadorias de clientes para entregar.

“Levaram celulares de clientes, dinheiro e outros produtos. Não dá para acreditar que isso aconteceu”, disse uma das vítimas, que pediu para não ser identificada. Os bandidos arrombaram a fechadura da porta de seu estabelecimento, como ocorreu na maioria das lojas.

Prejuízo grande também para Raquel Rocha Antunes, 50 anos, que mantém uma loja de roupas, além de outros acessórios e uma máquina de jogo. “O maior prejuízo foi com a máquina onde as pessoas colocam dinheiro para tirar celular. Quebraram a máquina, mas por sorte não tinha celulares dentro dela”, afirmou.

No interior da loja, as mercadorias foram todas espalhadas. “Ainda estou conferindo para saber se foi levado mais coisa”, afirmou.

Em outro estabelecimento, o prejuízo ficou apenas com a fechadura. “Quebraram a fechadura, mas acredito que não tiveram tempo de levar nada”, declarou o proprietário, enquanto fazia a troca da fechadura. Ele também preferiu não ter o nome divulgado.

Peritos de Maringá estiveram no local coletando impressões digitais e a Polícia Militar já tem informações sobre um possível suspeito.