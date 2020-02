Senac oferece curso de Maquiador

Estão abertas no Senac de Campo Mourão as inscrições para o curso MAQUIADOR. O curso prepara o profissional para criar e realizar maquiagem social, criando uma composição estética harmônica e utilizando técnicas e produtos adequados, além de princípios de visagismo e conceitos de arte, moda, estilo e beleza.

As aulas iniciam no dia 03 de março e acontecerão às segundas, terças e quartas-feiras das 19h30 às 22h30. O curso possui 160 horas, com término previsto para julho de 2020.

As matrículas podem pelo site do Senac com 20% de Desconto. Garanta sua Vaga CLIQUE AQUI: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000014

Envie um WhatsApp para mais detalhes: 44-98456-4525