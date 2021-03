Latidos de cães geram discussão e vizinho tem o portão atingido por tiros

Um homem de 35 anos acionou a Polícia Militar, para denunciar o seu vizinho, que teria atirando três vezes em seu portão, após uma discussão. O fato foi registrado por volta das 19h de ontem, na rua Hibiscos, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

Segundo a vítima, a discussão foi motivada pelos latidos incessantes dos cães do vizinho. Após o desentendimento, o acusado teria dito para a vítima “esperar um pouco”.

Logo na sequência, o morador que já estava no interior da casa, ouviu três disparos e depois constatou que seu portão havia sido atingido. Os policiais verificaram que dois projeteis transfixaram o portão. Nenhum estojo deflagrado foi localizado no local. A equipe realizou buscas na casa do suspeito, porém nada de ilícito foi localizado.

O acusado confirmou a discussão e disse que o vizinho o havia tratado de maneira desrespeitosa devido aos latidos dos seus cachorros. Ele disse apenas que ouviu os disparos, contudo disse não ter conhecimento de quem teria efetuado.

Diante dos fatos a vítima demonstrou interesse em representar contra o acusado, sendo desta forma conduzidos (acusado e vítima) até a delegacia de Polícia Civil para confecção de um Termo Circunstanciado por ameaça.