11ª  Regional de Saúde recebe mais 2.880 doses de vacina e inicia imunização em idosos de 75 a 84 anos

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu mais 2.880 doses de vacina contra o coronavírus e fará a entrega na tarde de hoje, aos 25 municípios da Comcam. Campo Mourão receberá 510 doses.

Segundo o chefe da Regional de Saúde, Eurivélton Wagner Siqueira, essa nova remessa refere-se à primeira dose para idosos na faixa etária de 75 a 84 anos. “São mais 2.880 doses, das quais 510 ficam em Campo Mourao e as demais, 2.370, vão ser distribuídas aos demais 24 municípios da Comcam”, disse Siqueira.

A entrega das vacinas acontece a partir das 13h30, na sede da Regional de Saúde. “Pela programação repassada pelo Ministério da Saúde, a partir de agora, estaremos recebendo semanalmente novas remessas de vacina. Isso vai garantir a imunização de um número bem maior de pessoas até o início de abril”, afirmou ele.

O Governo do Estado recebeu um total de 79.630 doses do imunizante CoronaVac, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.