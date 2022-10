Lançada Operação Sinergia na área do 11º Batalhão da Polícia Militar

A Polícia Militar do Paraná lançou, nesta terça-feira (17), na área do 11º Batalhão de Polícia Militar, mais uma etapa Operação Sinergia II. O lançamento ocorreu na praça da Catedral São José, em Campo Mourão.

Estão sendo empregados, o efetivo ROTAM e ROCAM do 11° BPM, demais equipes do serviço operacional, além de efetivo do 25° BPM (Umuarama), 7° BPM (Cruzeiro do Oeste), 8° BPM (Paranavaí) e 4° BPM (Maringá).

A operação na área do 3° Comando Regional de Policia Militar está sob comando do Tenente-Coronel Ademar Carlos Parcial, que responde pelo Comando do 3° CRPM.

A ação tem como objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em Campo Mourão e nos demais municípios atendidos pela Unidade, com ações preventivas e repressivas. A operação será realizada até o dia 4 de novembro em todo o estado do Paraná.

Nesse período a PM vai intensificar o patrulhamento, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de área, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais rodovias, estradas rurais, vias urbanas, áreas com grande circulação de pessoas e eixos comerciais, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas de qualquer natureza, em defesa da população.

Para o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, a realização desta operação mostra que o compromisso da PM com a população é constante. “Diuturnamente estamos preocupados em oferecer mais segurança à comunidade dos municípios atendidos pelo 11º Batalhão”, afirma. “Nosso trabalho preventivo tem como objetivo assegurar a tranquilidade e a ordem pública à população da nossa região”, completa Giraldes.

Nesta etapa da operação, as ações serão intensificadas nas cidades de Ponta Grossa, Jacarezinho, Pato Branco, Londrina, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Paranavaí, Paranaguá, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Foz do Iguaçu, Rolândia, Guarapuava, São José dos Pinhais, Cornélio Procópio, Toledo, Francisco Beltrão, Colombo, Umuarama Telêmaco Borba, União da Vitória, Lapa, Piraquara e Londrina, além dos municípios vizinhos a estas cidades.

A operação terá apoio também do Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, Batalhão de Polícia de Fronteira, além da Academia Policial Militar do Guatupê e Companhia de Comando e Serviço da Polícia Militar.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão de Policia Militar