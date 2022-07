Ladrões tentam roubar fios de instalação elétrica em fazenda

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu evitar que bandidos roubassem fiação elétrica de uma fazenda, próxima a Campo Mourão na noite dessa quarta-feira, 13. Moradores da propriedade perceberam a movimentação e comunicaram a PM.

Imediatamente, várias equipes deslocaram-se para o local, mas os criminosos fugiram. O morador contou que há cerca de 20 dias ladrões já haviam furtado certa quantia de fiação e instalação elétrica da propriedade.

No local, as equipes observaram que foram causados danos, porém nada foi levado. Os policiais realizaram buscas nas proximidades e na entrada da fazenda, em uma estrada vicinal foi localizado um veículo GM/Astra abandonado em meio a plantação.

Dentro do carro havia alguns documentos pessoais. As equipes da PM, juntamente com o Serviço de Inteligência do 11° BPM já têm indicativos de possíveis autores, que serão repassados à Polícia Civil para as providências cabíveis.