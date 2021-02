Ladrões são presos logo após dois furtos

Dois homens foram presos por volta das 19h desse domingo, com vários objetos que haviam furtado de dois estabelecimentos, em Campo Mourão. Os policiais foram acionados na avenida Armelindo Trombini, no jardim Albuquerque, onde havia ocorrido um dos furtos.

No local a vítima relatou que encontrou a porta de entrada do seu comércio arrombada e que foram levadas algumas ferramentas do local. Ele contou que uma testemunha havia presenciado o furto em seu comércio e também em outro, nas proximidades do Parque do Lago.

A testemunha disse que estava acompanhando os autores na rua, até próximo ao jardim Paulista. Diante das informações repassadas e com imagens de câmeras que flagraram os suspeitos carregando os objetos, a equipe policial localizou a dupla na Avenida Bronislau Wronski, portando diversos objetos e uma mochila.

Ao perceberem a presença da PM, os dois jogaram os objetos no chão e começaram a correr, pulando muros de quintais próximos. Após breve acompanhamento um dos suspeitos foi detido.

Ele estava bastante agitado, investiu contra a equipe com socos e chutes, mas foi detido. Com eles os policiais localizaram três parafusadeiras, uma lixadeira, um notebook e um tablet, todos objetos furtados dos dois endereços. As vítimas compareceram na delegacia e reconheceram os objetos.