Bandidos são presos após assalto a posto de combustíveis

Um posto de combustíveis localizado na rua Pitanga, no centro de Campo Mourão, foi assaltado na tarde de ontem. De acordo com as informações, os autores teriam se evadido em um GM/Classic de cor branca.

Uma das vítimas disse que dois homens, um deles armado com revólver, adentraram ao local e anunciaram o roubo, levando R$ 200,00, três litros de uísque e alguns bonés.

Após algumas informações os policiais militares foram até um endereço na rua Pitanga, no centro, onde um dos autores, adolescente de 16 anos, foi localizado. No local foi apreendido um litro de uísque roubado do posto. O adolescente, juntamente com sua responsável, foi encaminhado à delegacia.

No momento do deslocamento a equipe PM recebeu uma nova informação dando conta de que o veículo utilizado no roubo e os demais envolvidos possivelmente estariam em uma residência na rua Sabia, com o restante dos objetos roubados e arma de fogo utilizada.

As equipes da PM deslocaram ao endereço e abordaram dois homens de 23 e 45 anos. O veículo suspeito estava no local. Durante a busca pessoal os policiais localizaram uma quantia em dinheiro.

No interior do veículo foi localizado um litro de uísque. Ao realizar a busca domiciliar os policiais localizaram duas porções de maconha uma pedra de crack.

Ao serem questionados sobre a possível participação no roubo os dois suspeitos confirmaram que deram o apoio com o veículo. Sobre a arma utilizada, um dos suspeitos disse que havia deixado com outra pessoa, residente na rua Jatobá, no jardim Flora II.

Uma equipe da PM foi ao endereço e abordou o suspeito de 43 anos. Ao ser questionado, ele entregou um revólver calibre 32 e disse não ter participação no crime e que apenas tinha guardado a arma.

Logo depois os policiais receberam mais uma informação sobre outro suspeito de participar no crime, um adolescente de 15 anos. No endereço dele na rua Roberto Brzezinski os policiais encontraram um litro de uísque e cinco bonés roubados do posto. Todos os envolvidos, bem como a arma e demais objetos apreendidos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil.

Ainda conforme apurado pelos policiais, em outro roubo ocorrido em data anterior teve a participação de pelo menos dois dos indivíduos encaminhados pela PM.