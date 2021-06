Ladrões queimam carro e caminhão após tentativa frustrada de furto

Após uma tentativa frustrada de furtar um veículo VW/Gol, três bandidos atearam fogo no automóvel e também em um caminhão Mercedes Benz. O fato ocorreu por volta das 3h da madrugada deste domingo, em Campo Mourão, mas apenas um dos criminosos foi preso.

Os três ainda furtaram um outro VW/Gol, mas o veículo foi abandonado na rua Curitiba, após bater em uma caçamba de entulhos. A Polícia Militar foi comunicada sobre o incêndio no automóvel e no caminhão.

Ao chegar ao local os policiais constataram que o Gol estava com os vidros quebrados e com o banco do motorista parcialmente queimado. O caminhão, também em chamas, estava estacionado um pouco à frente. Em contato com o responsável pelo caminhão, ele disse que já havia acionado o Corpo de Bombeiros.

Logo na sequência os policiais entraram em contato com o proprietário do Gol, na rua Curitiba. Ele relatou que havia estacionado o carro por volta das 22h de sábado, e depois disso não teve mais acesso ao veículo.

Quando a equipe já retornava para registrar o Boletim de Ocorrência, os policiais receberam uma informação dando conta de que na rua Curitiba um VW/Gol havia batido em uma caçamba de entulhos. Com a informação de que próximo ao local havia uma pessoa suspeita, os policiais foram até o endereço e visualizaram um rapaz com as mesmas características pulando o muro de uma residência.

Ao receber voz de abordagem ele continuou em fuga, pulando muros de casas próximas, porém logo depois foi abordado.

Com o suspeito, de 20 anos, os policiais localizaram documentos do veículo Gol que havia batido na caçamba. O rapaz estava com partes de suas roupas queimadas, o que chamou a atenção dos policiais.

Ao ser questionado, ele relatou que momentos antes, na companhia de mais dois comparsas, haviam tentado furtar um Gol, porém como não obtiveram êxito, atearam fogo no carro e no caminhão.

Logo depois, eles teriam furtado outro Gol na rua Laurindo Borges, sendo que na sequência colidiram o carro contra uma caçamba na rua Curitiba. Ainda segundo ele, após a batida os outros dois envolvidos fugiram. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.