Centro de Triagem de suporte à UPA começa funcionar nesta terça-feira

Começa a funcionar nesta terça-feira (22), o novo Centro de Triagem montado pela Secretaria Municipal de Saúde na Praça da Juventude. A estrutura passou por adequações para dar suporte à UPA no atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19.

Nesta segunda-feira (21) o prefeito Tauillo Tezelli foi conferir como ficou a estrutura, juntamente com os deputados Rubens Bueno (federal) e Douglas Fabrício (estadual), o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, a responsável pela UPA, Simone Pelegrina, vereadores Edilson Martins e Miltinho do Cidade Nova, além de profissionais da Saúde.

“É uma maneira de desafogar a UPA, que na verdade já se tornou um hospital municipal por conta da falta de leitos nos hospitais. Esse local na Praça da Juventude será uma retaguarda para atendimento de consultas e triagem, pois diante da demanda na UPA a gente tinha que buscar uma alternativa”, explicou o prefeito Tauillo Tezelli.

Ele fez um retrospecto sobre a evolução da doença no município desde o início da pandemia, a montagem da estrutura pelo município e nos hospitais, assim como as medidas de enfrentamento e investimentos. Além da UPA e do Centro de Triagem, as Unidades de Saúde do Cohapar e Jardim Alvorada também atendem pacientes com sintomas respiratórios.

O deputado Rubens Bueno disse que acompanha o trabalho pela imprensa, parabenizou a gestão da Saúde e destacou a importância do SUS. “O mundo será outro depois dessa pandemia, como já ocorreu depois de guerras mundiais”, ponderou o parlamentar. O deputado Douglas também parabenizou pelas ações e disse que a instalação do Centro de Triagem é mais uma medida inteligente.