Ladrões “miram” obras em construção

Diversos materiais de construção, ferramentas e equipamentos utilizados em obras estão se tornando alvos de ladrões em Campo Mourão. Apenas nas últimas horas, foram pelo menos mais três ocorrências registradas pela Polícia Militar, na região do Lar Paraná e próximo ao Cemitério Municipal

Ferramentas, rolos de fios, peças pequenas, principalmente de cobre, e materiais de acabamento estão no topo da lista. Quanto maior o valor de mercado, mais fácil de ser transformado em dinheiro.

Em um dos endereços em que a PM foi acionada, na rua Ney Braga, próximo ao Cemitério São Judas Tadeu, o pintor chegou na obra e encontrou uma escada encostada no poste de luz, pelo lado de fora da residência.

Em seguida percebeu o furto de quatro tipos de fiação: uma delas rígida de 10 mm com aproximadamente 11 metros, e as outras três de 10 mm, com aproximadamente 7,5 metros cada fio.

Em outra obra, na região do Lar Paraná, os criminosos levaram diversos fios da tubulação de ar-condicionado e ainda danificaram outra parte da construção na tentativa de retirar mais fios, porém sem êxito. Imagens do circuito de monitoramento mostraram a ação de um homem de estatura mediana, magro e com várias tatuagens no corpo, inclusive no rosto. O que conseguiu levar ele furtou da obra.

O Centro de Formação Diocesano (Lar Paraná), que encontra-se em obras também foi “visitado” pelos ladrões. No local há um caseiro que ouviu barulhos na obra e ao verificar, visualizou dois homens pulando o muro.

No local foi constatado que a dupla furtou aproximadamente dois metros de tubos de cobre e dois metros de fios de energia destinados à instalação do ar-condicionado. Em todos os casos a Polícia Militar fez buscas pelos criminosos, mas ninguém foi localizado. As vítimas foram orientadas a procurarem a delegacia.