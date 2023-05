Ladrões “limpam” oficina mecânica deixando grande prejuízo ao proprietário

Uma oficina mecânica foi alvo de ladrões no fim de semana, no jardim Aparecida, em Campo Mourão, e os prejuízos foram grandes ao proprietário. A vítima acionou a Polícia Militar quando chegou para trabalhar no início da manhã de ontem e encontrou o local todo revirado e praticamente sem suas ferramentas de trabalho.

Segundo as informações a oficina ficou sem expediente no final de semana, de sexta-feira, dia 26, até a manhã de ontem. Quando o funcionário chegou ontem para abrir o estabelecimento, encontrou a cerca elétrica dos fundos danificada e a porta do barracão aberta.

Em seguida constatou e falta de várias ferramentas elétricas, tais como: roçadeira elétrica, pistola de pintura, motosserra, sopradores, entre outros. Ainda segundo da vítima, as câmeras de vigilância não estavam funcionando no fim de semana. Em buscas nas proximidades, os policiais localizaram abandonado em um terreno, apenas um soprador

Itens que foram furtados:

1 pistola gravidade;

1 pistola elétrica pev 400 marca Vonde;

1 pistola de pinturas Airles;

1 pistola de pintura alta pressão azul;

1 máquina de pintura Airles MPA 120 Vonder;

1 soprador Makita lateral;

1 motosserra Stihl;

1 roçadeira – Vulcan vr430p profissional;

1 esmerilhadeira angular 7cgws 22180 2200w 220v Bosch;

1 pulverizador – nove 54 20l costal;

1 parafusadeira kit – fur/par 120li combo 06019f00e4;

1 soprador – Makita eb5300thg 52,3cc 4t costal;

1 roçadeira – Vulcan vr430p profissional

1 lixadeira de parede lpv100 com led 6001100127 – Vonder;

1 roçadeira – Makita em 4350uhg 43cc 4t prof;

1 roçadeira – Vulcan vr430h professional;

1 roçadeira – Vulcan vr520h a2t 52cc 2,5hp;

1 furadeira – Bosch impacto 1/2 vvr gsb 13re 600w 220v;

1 roçadeira – Husqvarna 236r;

1 roçadeira – Vulcan vr520h 2t 52cc 2,5hp;

1 jogo de ferramentas 110v maleta – Vonder;

1 furadeira – Bosch impacto 1/2 vvr gsb 12re 600w 220v;

1 soprador – Vulcan sv260s lateral;

1 soprador – Vulcan vr520h 55cc;

1 soprador – Matsutama 25,4cc 2t;

1 soprador – Vonder scv517 52cc 2t costal;

1 soprador – Makita eb5300thg 52,3 cc 4t costal;

5 roçadeira – Husqvarna 143rii;

2 soprador – Stihl costal;

5 roçadeira – Vulcan vr430s professional;

2 soprador – Husqvarna.