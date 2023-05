 Procon tem mais um canal de atendimento ao consumidor

O Procon de Campo Mourão, juntamente com Fórum dos Procons Municipais e Procon-PR, lançaram uma campanha estadual de divulgação de mais um canal de atendimento ao consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet.

“Essa ferramenta possibilita que o consumidor registre a reclamação de forma virtual e do conforto do seu lar acompanhe todas as etapas do processo”, afirma o diretor do Procon-Campo Mourão, Sidnei Jardim. A participação das empresas é voluntária, portanto é necessário verificar se a empresa reclamada fez adesão à plataforma. Até agora mais de 1.000 empresas participam.

Outra opção é reclamar pelo site https://www.consumidor.gov.br. A partir daí, inicia-se a contagem do prazo para manifestação da empresa. Durante esse prazo, a empresa tem a oportunidade de interagir com o consumidor antes da postagem da resposta final.

Após a manifestação da empresa, é garantida ao consumidor a chance de comentar a resposta recebida, classificar a demanda como ‘Resolvida’ ou ‘Não Resolvida’, e ainda indicar o nível de satisfação com o atendimento recebido.

O consumidor.gov.br pode ainda auxiliar na consulta as empresas reclamadas, índice de solução das demandas, prazo médio de resposta e percentual de satisfação dos consumidores. “Conhecer a empresa com quem está contratando e seu comprometimento na solução das demandas dos consumidores pode evitar dores de cabeça futura”, afirma o diretor.

Outra grande oportunidade nesse site é a renegociação de dívida. Todos os bancos e financeiras estão nessa plataforma. O consumidor que está endividado pode fazer sua proposta de pagamento da dívida e conseguir uma ótima negociação, quitando seu débito e voltando a ter dignidade.

