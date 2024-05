Ladrões invadem propriedade rural, em Luiziana, e abatem suíno

Uma propriedade rural localizada na Comunidade Água da Abelha, em Luiziana, foi invadida por Ladrões na tarde dessa terça-feira, 21.

Aproveitando a ausência do caseiro, os criminosos furtaram um botijão de gás, dois acessórios usados em selas de cavalo, e um suíno de aproximadamente 50kg, que foi abatido no local.

Uma faca utilizada para abater o suíno foi deixada na propriedade. Ainda de acordo com as informações a residência do caseiro também foi invadida.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. Qualquer informação pode ser denunciada anonimamente na Polícia no 190.

Com informações: Luiziana Notícias