Santa Casa prestou contas dos 100 dias de intervenção na Câmara

A comissão interventora da Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão fez na terça-feira (21), a prestação de contas dos 100 primeiros dias de intervenção no Hospital em audiência pública na Câmara de Vereadores. O convite foi feito pela Comissão Permanente de Saúde do Poder Legislativo.

O interventor Sérgio Henrique dos Santos apresentou as informações referentes à reabertura de serviços médico-hospitalares, melhorias em processos de compras e logística, redução de gastos e plano de trabalho para os meses subsequentes. Também foram citados alguns problemas encontrados no hospital no ato da intervenção referente à gestão, como médicos com remuneração atrasada, equipamentos em mau estado de conservação e funcionamento.

Sobre os resultados pós intervenção o interventor apresentou ajustes com profissionais médicos para o retorno de plantões; articulação com o Hospital Metropolitano de Sarandi, e com apoio do Governo do Estado para aquisição de equipamentos. Sete salas sem utilização próximo do acesso ao INCAM receberam pintura, instalação de ares condicionados, camas e poltronas. Atualmente funcionam 5 salas com capacidade para 15 pacientes de cuidados de enfermaria.

Entre os pontos de destaque foram citados a reabertura da UTI Neonatal dia 25 de fevereiro de 2024 e do Centro Cirúrgico, dia 1 de maio de 2024. Realização de cirurgias eletivas, oncológicas, urgência e emergências. No total foram 137 cirurgias realizadas no Centro Cirúrgico do dia 1 de maio de 2024 (data de sua abertura) até 20 de maio de 2024.

Sobre os direitos creditórios na ação judicial da TUNEP (precatórios), a Santa Casa está articulando a compensação do FGTS com os créditos da ação judicial. Segundo o interventor, o hospital tem priorizado o pagamento da folha dos funcionários e equipe médica e, em segundo lugar, pagamento de débitos essencialmente necessários para a manutenção dos serviços prestados pela entidade.