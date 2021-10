Ladrões furtam mais de 30 botijões de distribuidora na Perimetral Tancredo Neves

Uma distribuidora de gás de Campo Mourão teve um grande prejuízo na noite passada, após ladrões arrombarem o local e furtarem cerca de 33 botijões cheios. A empresa fica localizada na Perimetral Tancredo Neves.

O proprietário percebeu a ação criminosa quando chegou para trabalhar. Segundo ele, a área onde fica o estoque foi violada pelos bandidos. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não se tem pista dos autores.

A vítima orienta as pessoas para que desconfiem se alguém oferecer botijões de gás com preço abaixo do mercado. Nesse caso a polícia deve ser acionada.