Defesa Civil faz levantamento sobre prejuízos com tempestade

A tempestade com fortes ventos e chuva que caiu sobre Campo Mourão na madrugada desta quinta-feira (14) derrubou várias árvores pela cidade, o que ocasionou interdição de vias e em alguns locais necessidade de desligamento da energia elétrica. A Defesa Civil do município está realizando um levantamento sobre os prejuízos.

“A todo momento chega informação sobre árvores caídas, que já são dezenas. Mesmo com chuva, equipes do município e uma empresa terceirizada estão trabalhando para minimizar os transtornos à população, mas é um serviço que não será possível realizar em apenas um dia”, explica a secretária da Agricultura e Meio Ambiente, Shelly Nogueira.

A chuva alagou algumas salas do Paço Municipal, principalmente a da Assessoria de Comunicação. Uma reforma completa no telhado do prédio já foi contratada pelo município. A empresa que venceu a licitação informou que está montando a estrutura da cobertura, para ser colocada no prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico.

Uma árvore do pátio do Paço Municipal também foi arrancada pela raiz com a força do vento e caiu sobre a Rua Brasil, que ficou parcialmente interditada até a remoção das galhadas por servidores do município.