Ladrões de cemitério são presos em flagrante em Peabiru

Dois homens foram presos e um terceiro conseguiu escapar, na madrugada desta sexta-feira, 20, logo após terem furtado diversas peças de bronze do cemitério municipal de Peabiru.

Os criminosos estavam em um veículo I/Citroen C4, carregado com placas e estruturas de bronze, furtadas do “campo santo” da cidade. A equipe fazia patrulhamento, quando cruzou com o veículo, vindo da direção do cemitério.

Na tentativa de abordagem, o condutor não parou e ainda tentou atropelar a equipe que estava fora da viatura. Os policiais revidaram e atiraram, acertando um dos pneus do veículo, mas mesmo assim o bando continuou em fuga, sentido ao centro da cidade.

A viatura seguiu em acompanhamento, mas ao chegar ao lado da prefeitura, os três bandidos desembarcaram e fugiram a pé.

Com apoio de uma equipe de Campo Mourão, a PM fez buscas nas imediações, e abordou dois suspeitos. Ele disseram que são moradores da cidade de Londrina, e que foram chamados para conseguir um dinheiro fácil na região.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. A polícia suspeita que os mesmo criminosos são responsáveis por furtos em outros cemitérios da região, como o que ocorreu no início do mês, na vizinha cidade de Engenheiro Beltrão.

Do local também foram furtadas placas de bronze, vasos e até imagens de santo de grande porte.