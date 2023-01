Ladrões assaltam e agridem passageiros de ônibus na PR-317

Passageiros de um ônibus que viajavam de Carazinho, no Rio Grande do Sul, para São Félix do Xingu, no Pará, viveram momentos de terror na madrugada de sábado, 7, quando quatro bandidos armados atiraram no coletivo, obrigando o motorista a parar.

O assalto ocorreu na PR-317, em Floresta, próximo da ponte do Rio Ivai. O ônibus era ocupado por 43 passageiros e alguns foram agredidos pelos criminosos.

Os tiros atingiram o pneu e a lataria do veículo. Os bandidos obrigaram o motorista a desviar o caminho para uma estrada rural e agrediram vários passageiros que tiveram celulares e outros pertences roubados.

Na sequência os bandidos fugiram, mas deixaram os celulares das vítimas jogados às margens da rodovia, além de outros pertences. O motorista trocou o pneu estourado e foi até o posto da PRE em Floresta, onde as vítimas registraram a ocorrência no posto da Polícia Rodoviária e seguiram viagem.

Com informações: g1 PR — Maringá