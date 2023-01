2º homicídio do ano em CM: homem é morto com vários tiros de pistola

Campo Mourão registrou o segundo homicídio do ano na noite deste domingo, 8. A vítima é o pintor Sérgio Dubina de Freitas, 34 anos, morto com vários tiros de pistola em sua própria residência, na rua Curruira, no jardim Tropical I.

No local a Polícia Militar apreendeu pelo menos 13 cápsulas de pistola .380. Segundo as informações divulgadas pela PM, o atirador pulou o muro do quintal, arrombou a residência e atirou na vítima à queima roupas.

Freitas estava acompanhado da mulher e um bebê, mas o único alvo do atirador era ele. O subtenente Marcos Antonio, do 11º Batalhão da Polícia Militar disse que a vítima não tinha antecedentes criminais.

“A esposa e conhecidos dele relataram que o mesmo não tinha inimizade com ninguém, não frequentava bar e não devia nada a ninguém. Era pintor e muito trabalhador, segundo a esposa. Pelo que apuramos, realmente ele não tinha nenhum antecedente criminal. O que ocorre é que ele chegou há pouco tempo de Santa Catarina e de lá não sabemos se houve alguma rixa”, disse o subtenente.

O Samu foi acionado e constatou o óbito. Dois delegados da Polícia Civil também fizeram o levantamento no local do crime para iniciar as investigações. Na casa há câmera de vigilância, o que deverá facilitar na identificação do criminoso. O corpo foi recolhido pelo IML para exame de necrópsia.