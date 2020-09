Ladrões abandonam caminhonete roubada em Cianorte, na Santa Casa

Uma caminhonete GM S10, roubada ontem à noite na cidade de Cianorte, foi recuperada no pátio da Santa Casa de Campo Mourão, na madrugada deste sábado.

O dono do veículo foi levado pelos criminosos e deixado na rodovia que dá acesso a São Lourenço. Ele conseguiu contato com a Polícia Militar, por volta da 2h deste sábado. O veículo tinha um dispositivo de segurança e o rastreador ajudou a PM a identificar o local onde a caminhonete havia sido deixada, no pátio da Santa Casa.

A S-10 estava estacionada e trancada próximo ao INCAM (Instituto do Câncer), com o motor ainda quente, demonstrando que os ladrões haviam deixado a mesma a poucos instantes no local. Ninguém foi preso e o carro foi encaminhado para o pátio da 16ª SDP.